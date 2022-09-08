Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов со смертельным исходом

Мигрант напал на своих соотечественников с ножом.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту драки со смертельным исходом в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в квартире дома по улице улице Примакова накануне 49-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, не состоящий на миграционном учете, напал с ножом на троих соотечественников, 1967-1994 годов рождения. Пострадавших госпитализировали с различными ранениями в тяжелом состоянии, один из них позднее скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели мальчика в ДТП в Петербурге.

Фото: Информационный центр СК РФ