Барских и Лобода выступили на корпоративе в США

Оба исполнили свои хиты на русском языке.

Украинские звезды Макс Барских и Светлана Лобода выступили на корпоративе в США. Об этом сообщила журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале.

Артисты выступили на вечеринке богатой пары в честь дня рождения сына в одном из гольф-клубов Бруклина. Жигалова отметила, что Барских и Лобода исполнили свои хиты на русском языке. Она также заявила, что им приходится это делать для заработка, поскольку на украинском языке песни не пользуются популярностью.

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Видео: Telegram / НЕОПРА, БЛИН!