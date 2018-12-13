Барнаульские ракетчики вывели пусковые установки "Ярс" на маршруты боевого патрулирования

В Минобороны рассказали о подготовке военных в Алтайском крае.

Российские пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" при Барнаульской ракетной дивизии вышли на маршруты боевого патрулирования. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что мероприятия проводятся на территории Алтайского края. Специалисты объяснили, что ракетные соединения отрабатывают задачи и вводные данные. В частности, речь идет о проведении интенсивных маневров. Дополнительно поднимаются вопросы противодействия разведывательно-диверсионных группам противника.

"Ярс" выполнят марш протяженностью до 100 км, задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения. пресс-служба Минобороны России

Известно, что ракетные части и боевые подразделения рассредоточиваются в лесных массивах ради повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс". Военнослужащие подчеркнули, что плановые мероприятия по тренировкам позволяют проверить готовность сил по реагированию на угрозы, использованию техники и вооружения к длительному несению дежурства на по маршрутам.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Фото и видео: Минобороны России