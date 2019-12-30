Банк "ДОМ.РФ" подал иск о банкротстве Михаила Зингаревича

Представители предпринимателя говорят, что иск носит технический характер.

АО "Банк "ДОМ.РФ" подал иск о банкротстве российского предпринимателя, президента компании "Плаза Лотос Груп" (PLG) Михаила Зингаревича.

Исковое заявление "О признании гражданина банкротом" было зарегистрировано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 января. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Как сообщили Piter.tv в пресс-службе PLG, этот иск носит технический характер. Он относится к задолженности в 20 миллионов рублей, сформированной в ходе приостановки реализации проектов этой компании в период до 2016 года. Эта задолженность обеспечена залогом имущества.

Ранее сторонами был согласован график погашения обязательств, согласованный со сроком реализации этого имущества. "Мы со своей стороны договорённости о порядке реализации заложенного имущества соблюдаем. Особенности процедуры и банковские согласования отдельных её этапов повлияли на удлинение запланированных сроков", - отметили в пресс-службе. Ее представитель подчеркнул, что в настоящее время стороны обсуждают план урегулирования ситуации.

В тот же день, 24 января, Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области были приняты к производству еще четыре банкротных иска "Банка "ДОМ.РФ". Они поданы к четырем компаниям: ООО "Евроторг", ООО "Реал Эстейт", ЗАО "Большая Ижора" и ООО "Л-Индустрия". Даты рассмотрения этих исков судом также пока не определены.

Михаил Зингеревич известен как один из основателей лесопромышленной компании "Илим Палп Энтерпрайз", которая в 1996 году была реорганизована в ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" (в настоящее время "Группа Илим").

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