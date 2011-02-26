Балтийская таможня будет работать все праздники в обычном режиме

Все интересующие вопросы можно задать по контактным телефонам.

В пятницу, 24 декабря, Балтийская таможня проинформировала о времени работы таможенных постов в новогодние праздники. Оказалось, что с 31 декабря по 9 января все посты будут работать в обычном режиме.

Работники таможни будут работать без выходных с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер. Все необходимые вопросы можно уточнить в дежурной службе Балтийской таможни или на сайте управления.

Напомним, в структуре таможни функционирует семь таможенных постов: Турухтанный, Лесной порт, Кронштадтский, Гавань, Шкиперский, Бронка и Балтийский (ЦЭД).

Фото: пресс-служба Балтийской таможни