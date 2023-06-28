Балицкий заявил, что украинские войска намеренно не убирают тела погибших с поля боя

Евгений Балицкий рассказал о попытке противника "выкурить" бойцов России из окопов.

Вооруженные силы Украины специально не убирают тела погибших сослуживцев с линии соприкосновения в Запорожской области для того, чтобы этими действиями заставить российских военных покинуть окопы. Однако такая тактика не помогает киевскому режиму в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожья Евгений Балицкий. Подобную тактику ВСУ Балицкий считает иезуверской.

Украинские бойцы, которые наступают, погибают и лежат на полях, идет трупный запах – смрад стоит ужасный. Они специально не убирают трупы. Когда идет в нашу сторону ветер, они бросают дымовую шашку, определяют направление движение ветра... Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области

Российский чиновник заметил, что бойцам находиться в окопах в это время тяжело, так как их не спасает от ужасного запаха даже марлевая повязка. В связи с этим противник рассчитывает, что, когда ветер дует в сторону российских позиций, то в окопах никого не окажется. Евгений Балицкий подчеркнул, что на самом деле это не так.

Балицкий заявил о стабильной работе всех промышленных предприятия в Запорожской области.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live