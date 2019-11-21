Байден заявил, что Путин и Трамп не хотят видеть его президентом США

Выборы состоятся в Америке в 2020 году.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на президентских выборах. Об этом сообщает канал MSNBC.

Такое мнение сложилось у Байдена после судебных споров по импичменту. Он понял, что против его кандидатуры не только Трамп, но и российский лидер Владимир Путин. При этом бывший вице-президент добавил, что у него есть все шансы победить на выборах.

В случае победы Байден заявил, что не будет давать указание преследовать Трампа. Он полностью поддержит решение генерального прокурора. Если тот придет к выводу, что Трамп нарушил закон и должен быть судим, "то пусть так и будет". Выборы состоятся в США в 2020 году.

Скандал в США разгорелся после того, как общественность узнала, что в ходе июльского разговора с Зеленским Трамп призвал Киев расследовать деятельность сына Байдена. Эти сведения стали поводом для запуска демократами импичмента Трампа.

11 ноября депутат Рады Андрей Деркач обвинил сына Джозефа Байдена Хантера в получении средств от нефтегазовой компании Burisma. По данным чиновника, в пользу Байдена-младшего и его посредников было переведено как минимум 16,5 млн долларов. Кроме того, Хантера подозревают в причастности к коррупции.

Ранее мы писали, что Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах.

Видео: YouTube / The View, NCCDE, TheEllenShow, University of Delaware