Байден: визит на Ближний Восток поможет снизить цены на бензин в США

Американский президент Джо Байден заявил, что его визит на Ближний Восток поможет снизить цены на бензин в США. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции, проводимой во время его рабочей поездки в Саудовскую Аравию. Политик объявил журналистам, что в ежедневном режиме по США снижается стоимость на бензин на местных автомобильных заправках. По мнению спикера, визит в СА позволит еще больше сократить этот показатель по топливу за ближайшие недели.
Они уже падают, они снижаются каждый день – насколько мне известно.
Джо Байден, президент США
Лидера Белого дома местные журналисты спросили о том, в какие сроки снижению стоимости на топливо в США будет способствовать визит Джо Байдена на Ближний Восток. По мнению политика, этот результатат будет заметен спустя несколько недель.
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашукджи.
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