Байден: визит на Ближний Восток поможет снизить цены на бензин в США

Глава США объяснил, когда американцы почувствуют эффект от его рабочей поездки.

Американский президент Джо Байден заявил, что его визит на Ближний Восток поможет снизить цены на бензин в США. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции, проводимой во время его рабочей поездки в Саудовскую Аравию. Политик объявил журналистам, что в ежедневном режиме по США снижается стоимость на бензин на местных автомобильных заправках. По мнению спикера, визит в СА позволит еще больше сократить этот показатель по топливу за ближайшие недели.

Они уже падают, они снижаются каждый день – насколько мне известно. Джо Байден, президент США

Лидера Белого дома местные журналисты спросили о том, в какие сроки снижению стоимости на топливо в США будет способствовать визит Джо Байдена на Ближний Восток. По мнению политика, этот результатат будет заметен спустя несколько недель.

Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашукджи.

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