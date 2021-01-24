Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашукджи

Глава США напомнил принцу СА об убийстве журналиста в 2018 году.

Американский президент Джо Байден назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за гибель журналиста Джамаля Хашукджи, которое произошло в 2018 году. Соответствующей информацией лидер Белого дома поделился с журналистами в рамках пресс-конференции, которая состоялась в Джидде. Там политик провел переговоры с местным руководством.

Он, по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это. Джо Байден, президент США

Глава США уточнил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии нарушение прав человека, к которым, по мнению американской стороны, причастен официальные власти из Эр-Рияда.

Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве США и Израиля.

Фото и видео: Белый дом