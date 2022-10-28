Глава США оценил заявление президента России на "Валдае".

Американский президент Джо Байден: упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала Newsnation. По мнению политика, Москва может завершить существующий региональный кризис, выведя собственные войска с территории Украины.

Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия. Он был очень опасен в своем подходе к этому. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома добавил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским лидером Владимиром Путиным идут вразрез с официальными заявлениями Кремля об отсутствии намерений применять его. Речь идет о недавнем выступлении российского лидера на пленарной сессии международной дискуссионной площадки "Валдай". Во время своей речи глава РФ призвал всех тех, кто утверждает, что Россия способна применить собственное ядерное оружие, для начала прочесть военную доктрину страны.

Байден полагает, что США должны сохранять военное превосходство над другими странами.

Фото и видео: YouTube / Newsnation