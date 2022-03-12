Байден сообщил об отправке 12 тысяч военных к границам России

Глава США рассказал о том, что силы будут находиться в Латвии, Эстонии и Румынии.

Американский президент Джо Байден сообщил об отправке 12 тысяч военных к государственным границам России. Такой информацией глава государства поделился на проведенной в США конференции Демократической партии. Политик добавил, что Вашингтон ответит на любой агрессивный шаг со стороны Москвы в направлении НАТО, даже если он приведет к третьей мировой войне.

Мы продолжим стоять с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО… Одно движение… Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией. Джо Байден, президент США

Лидер США заметил, что американские военнослужащие будут размещены на территории Латвии, Эстонии, Румынии и "так далее". Он гарантировал партнерам по Североатлантическому военному альянсу, что в случае любого движения РФ против стран НАТО, Вашингтон будет реагировать. Байден назвал это связанным обязательством.

Байден предрек российскому рынку акций "взрыв" после открытия.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance



