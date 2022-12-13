Байден с усмешкой прокомментировал смерть двоих американских детей

Глава США ответил на слова конгрессмена Марджори Тейлор Грин.

Американский президент Джо Байден усмехнулся, комментируя смерть двоих детей от фентанила во время местного партийного собрания Демократической партии, который состоялся в городе Балтиморе. Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила лидера Белого дома в смерти двоих несовершеннолетних граждан из-за нестабильной ситуации с наркотическими веществами в стране.

Она очень конкретно изъяснилась, комментируя слова матери, которая потеряла двоих детей из-за фентанила, обвинив меня в том, что их убил я. Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации. Джо Байден, президент США

После этого высказывания американский политик усмехнулся. Он заметил, что больше не хотел бы затрагивать данную тему. Напомним, что согласно официальным данным от Центров по контролю и профилактике заболеваний, общее количество смертей от передозировки запрещенными препаратами на территории США с 2019 по 2020 год выросло на рекордные 30%. В основном это происходит из-за роста незаконного производства фентанила.

Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить.

Фото и видео: YouTube / New York Post