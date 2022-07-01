Глава США оконфузился, говоря о расширении военного альянса.

Президент США Джо Байден перепутал страны и поприветствовал вступление Швейцарии в НАТО. Очередной конфуз с главой государства произошел в рамках его выступления на пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам второго дня саммита Североатлантического военного альянса в Мадриде. Политик допустил оговорку, говоря о расширении блока за счет двух северных стран. Событие глава США назвал историческим.

Некоторые американские журналисты помнят, как мне позвонил лидер Финляндии и спросил, может ли он приехать и встретиться. Он прибыл на следующий день и спросил: "Вы поддержите вступление моей страны в НАТО?" Джо Байден, президент США

Далее политик отметил, что президент Финляндии предложил ему позвонить коллеге из Швейцарии. Джо Байден заметил, что действительно взволнован по поводу нового расширения альянса.

Байден сказал, что США будут переплачивать за топливо столько, сколько необходимо.

Фото и видео: Белый дом