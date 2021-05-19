Байден обсудил с Путиным "нарушающие" нормы шаги России

По его словам, устоявшиеся принципы поведения на море являются опорой международной безопасности.

Президент США Джо Байден обсудил с президентом России Владимиром Путиным "нарушающие" нормы шаги Кремля. Об этом он рассказал на выступлении перед выпускниками Академии береговой охраны США. Его слова приводит ТАСС.

Байден заявил, что устоявшиеся принципы поведения на море являются опорой международной безопасности. К таковым относится свобода судоходства.

Эти правила все больше ставятся под вопрос подрывными действиями таких стран, как Китай и Россия, с которыми я это обсуждал: как с председателем КНР Си Цзиньпином, так и с президентом Путиным. Джо Байден, президент США

Также Байден отметил, что "когда страны пытаются переиграть систему, все выходит из равновесия".

Ранее Путин оценил уровень отношений с Китаем.

Видео: YouTube / NBC News