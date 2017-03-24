В США призвали Киев к проведению реформ.

Американский президент Джо Байден назвал условие, при котором Украина получит членство в НАТО. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам на пресс-конференции в Брюсселе. По мнению спикера, решение о вступлении Киева в Североатлантический альянс будет зависеть от того, сможет ли кабмин страны разобраться с коррупцией и начать соответствовать всем критериям НАТО.

Вопрос зависит от того, будет ли она соответствовать критериям. Им все еще надо решить проблему коррупции, а также соответствовать другим критериям, чтобы попасть в план по членству в НАТО. Джо Байден, президент США

Политик также уведомил СМИ о поддержки Украины в вопросах целостности территории и суверенитета. Он напомнил, что решение о вступлении Украины в НАТО должен принимать не только президент США, но и лидеры всех других стран-членов военного альянса в рамках голосования. При этом Байден уверен, что ситуация на Донбассе не исключает шанс вступления Киева в НАТО. Спикер заметил, что Вашингтон сделает все необходимое для того, чтобы Украины смогла обеспечить свою физическую безопасность до момента вступления в альянс.

Байден предупредил о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме.

Фото и видео: Белый дом