Глава МИД указал на причины введения энергетических санкций против РФ.

Американская администрация при действующем президенте Джо Байдене своими новыми санкциями в отношении российской энергетической системы хочет "подложить свинью" как Сербии, так и администрации избранного президента-республиканца в США Дональда Трампа. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции перед журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил в Москве с результатами деятельности отечественной дипломатии за 2024 год. Эксперт прокомментировал СМИ введение дополнительных запретов и ограничений Белого дома против Москвы.

У демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации... Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что США хотят вывести "Турецкий поток" из строя.

Фото и видео: МИД России