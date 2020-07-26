B Петербурге начался Главный военно-морской парад

В акватории Невы, а также в Финском заливе начался торжественный проход кораблей военно-морского флота РФ.

В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад страны в честь Дня ВМФ. Торжественные мероприятия стартовали одновременно в 11.00 на территории Кронштадта (Финский залив) и Санкт-Петербурга (акватория Невы). В этом году именно Петербург стал столицей празднования Дня ВМФ. Петербуржцы делятся видео и фото праздника в социальных сетях. В мероприятиях принимает участие президент России Владимир Путин.

Судя по снимкам, в центре Петербурга сейчас людно. В 10.30 Петербургскому метрополитену даже пришлось закрыть на вход станцию метро "Адмиралтейская" из-за большого числа желающих посетить главный военно-морской парад. Особый ажиотаж у горожан вызвала аутентичная копия корабля "Полтава" 16 века, с которой и начался парад у берегов Петропавловской крепости. На набережных Невы при этом можно заметить тысячи людей, многие из них не соблюдают нормы социального дистанцирования.

Ранее мы писали, что Владимир Путин прибыл в Кронштадт, где провел осмотр кораблей в акватории Финского залива. Кроме того, наш канал опубликовал полную программу праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге. Городские власти рекомендовали петербуржцам следить за Днем ВМФ на самоизоляции с помощью телевизионных трансляций.

Видео: Instagram, Ira0271