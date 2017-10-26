В России можно будет купить новинку BMW уже в марте

В России можно будет приобрести новинку BMW.

Компания BMW официально представила серийный кроссовер X2. Продажи кового автомобился, в том числе и в России, стартуют в 2018 году.

Габаритная длина кроссовера составила 4360 мм, ширина - 1824 мм, а высота - 1526 мм. Размер колесной базы - 2670 мм. Дорожный просвет составил 182 мм. Объем багажного отделения - 470 литров, а при сложенном заднем ряде сидений его вместительность возрастает до 1355 л. Новинку построили на переднеприводной модульной платформе UKL, которая уже лежит в основе BMW 2-Series Active Tourer и Gran Tourer, а также автомобилей нынешней линейки марки MINI.

Кроссовер можно будет преобрести как с передним, так и с полным приводом. Российские продажи автомобиля начнутсяв марте 2018 года. Цены и комплектации кроссовера BMW X2 объявят ближе к старту продаж.

Видео, фото: Официальный сайт BMW