В Баку заявили о взятии стратегических высот в регионе.

Азербайджан опубликовал видео из "освобожденных территорий". Об этом рассказали журналисты местного портала Haqqin.az. На кадрах, снятых из автомобиля, видна пострадавшая боевая техника. Машины стоят вдоль трассы.

Напомним, что в Баку заявили, что взяли под собственный контроль семь населенных пунктов в Нагорном Карабахе, а также несколько стратегически важных высот. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что на "освобожденных территориях" водружен азербайджанский флаг. В Армении опровергли данные заявления. Военные Еревана и Нагорного Карабаха рассказали, что временно лишились части позиций, но позже контроль над ними был восстановлен.

Журналисты Le Monde пострадали при ударе Азербайджана в Карабахе.

Видео: Baku TV