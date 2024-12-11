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Азаров заявил, что Трамп не будет вести переговоры с Зеленским

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Экс-премьер Украины призвал соотечественников сменить власть в стране.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не будет вести переговоры с лидером киевского режима Владимиром Зеленским по разрешению регионального конфликта на Украине, так как политика нужно поменять. Соответствующее заявление местным журналистам из проекта "Соловьев Live" сделал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Иностранный чиновник руководил правительство в соседней с Россией стране  в период с 2010 по 2014 год. По мнению гостя эфира, главу государства на Украине надо менять, как и весь киевский режим.  Если к власти в стране придет легитимный кабинет министров, то ее можно привлечь к соглашениям и формулированию гарантий безопасности.

Трамп не собирается вести никаких дел с Зеленским. Надо менять его. На переговорах надо договариваться об изменении режима и проведении нормальных выборов. Новая власть будет выполнять эти условия, потому что это является условием для восстановления развития Украины.

Николай Азаров, экс-премьер Украины

Комментируя бессрочные санкции  Владимира Зеленского в отношении экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко,* (* - Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) бывший премьер подчеркнул, что украинский президент обещал его посадить еще в процессе своей избирательной кампании.

Экс-премьер Украины прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: дональд трамп, николай азаров, переговоры, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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