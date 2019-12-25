Axios: спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным

По информации источника, встреча может пройти в Москве 13 марта.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, встреча может пройти в Москве 13 марта. Отмечается, что это примерная дата, которая может измениться. В Кремле эту информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Пермского края.

Фото: kremlin.ru