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Axios: спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным
Сегодня, 9:52
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Axios: спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным

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По информации источника, встреча может пройти в Москве 13 марта.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, встреча может пройти в Москве 13 марта. Отмечается, что это примерная дата, которая может измениться. В Кремле эту информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Пермского края.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, встреча, дональд трамп, президент россии, президент сша, спецпосланник
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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