Автотур "Байкальская миля" отправился в путь из Кронштадта

Три команды отправились в дорогу из Северной столицы.

Грандтур "Байкальская миля" стартовал сегодня, 19 февраля, в Кронштадте. Участники проекта покажут Россию через дороги, которые ведут к самому глубокому озеру на планете. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети "ВКонтакте".

Экипажи отправились по своим маршрутам от Морского Никольского Собора в Кронштадте и уже проехали первые километры грандиозного пути, который завершится 9 марта в Максимихе. Байкальская Миля, ВКонтакте

Три команды отправились в дорогу из Северной столицы, еще восемь из Москвы, одна из Казани и две из Владивостока. Им предстоит преодолеть от 4 до 7,5 тыс. километров. В каждом из автомобилей есть блогер или журналист, которому придется рассказать об интересных туристических местах и необычных растениях, культурных объектах и ярких наблюдениях.

Все участники "Байкальской мили" поехали до Байкала на автомобилях, которые разработали или модернизировали участники фестиваля. В пути им придется выполнять различные задания.

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