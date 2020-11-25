Авторы сериала про перевал Дятлова подадут в суд на адвоката фонда группы

Претензия касается защиты чести, достоинства и деловой репутации создателей проекта.

Авторы сериала "Перевал Дятлова", премьера которого состоялась на телеканале ТНТ 16 ноября, готовят иск к адвокату Фонда памяти группы Дятлова Евгению Черноусову. Претензия касается защиты чести, достоинства и деловой репутации создателей проекта. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее Евгений Черноусов сообщил, что родные погибших в 1959 году студентов могут подать в суд на авторов сериала. По словам адвоката, они не давали согласие на использование реальных имен в картине.

После просмотра двух серий свое согласие дали все родственники, кроме сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой. Соответствующий договор также подписал директор Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

В центре сюжета сериала "Перевал Дятлова" расследование майора КГБ Олега Костина. Он отправляется из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале обнаружили первые тела. С самого начала майор понимает, что поход дятловцев сопровождался странными и мистическими событиями.

Сериал состоит из восьми эпизодов. Все герои трагедии воссозданы с документальной точностью. Создатели сериала получили доступ к закрытым материалам дела, а также изучили архивы и дневники дятловцев. Зрителям пообещали, что в финале будут озвучены официальные выводы, к которым пришло следствие.

Ранее мы публиковали интервью с Максимом Емельяновым, который сыграл в сериале лучшего друга Игоря Дятлова Георгия Кривонищенко.

Видео: YouTube / ТНТ