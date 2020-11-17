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Семьи погибших в перевале Дятлова подадут в суд на создателей сериала

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Они не давали согласие на использование реальных имен в картине.

Родственники погибших в перевале Дятлова подадут в суд на создателей сериала, поскольку они не давали согласие на использование реальных имен в картине. Об этом заявил адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов, пишет ТАСС.

"В сериале оставили имена, отчества и фамилии, это надо согласовывать с родственниками. Сестра Игоря Дятлова сейчас планирует обращаться в суд", - заявил Черноусов, добавив, что с его подзащитными никто из съемочной группы не связывался. Адвокат считает, что это может быть связано с тем, что рассказанная в сериале история не совпадает с версией родственников погибших.

Премьера сериала "Перевал Дятлова" состоялась на телеканале ТНТ 16 ноября. В центре сюжета расследование майор КГБ Олега Костина. Он отправляется из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале обнаружили первые тела. С самого начала майор понимает, что поход дятловцев сопровождался странными и мистическими событиями.

Создатели сериала пообещали, что в финале зрителям озвучат официальные выводы, к которым пришло следствие.  Над сценарием работал Илья Куликов. Сериал состоит из восьми эпизодов. Все герои трагедии были воссозданы с документальной точностью. Вымышленными оставили только нескольких персонажей, в числе которых герои Петра Федорова и Марии Луговой.

Ранее актер Максим Емельянов рассказал Piter.TV о съемках сериала "Перевал Дятлова".

Видео: YouTube / ТНТ

Теги: евгений черноусов, перевал дятлова, суд
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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Сегодня 9:44

ТНТ разве может снять что-нибудь толковое,после первой серии блевать охота

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Сегодня 9:43

Деньгами не поделились с ними вот и судиться собираются

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Сегодня 10:23

Первую серию смотрел, полная лажа

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Сегодня 9:40

решили подзаработать

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Сегодня 10:20

Отличный сериал!

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