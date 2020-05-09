Автомобиль сломал дерево и забор на пересечении Саблинской и Сытинской

Виновники случившегося пытались скрыться, но сотрудники ДПС успели подъехать быстрее.

В ночь на субботу, 9 мая, автомобиль сломал дерево и забор на пересечении Саблинской улицы и улицы Сытинской. Видео, которое запечатлело эвакуацию автомобиля попало в распоряжение Piter.tv.

Очевидцы предполагают, что ДТП произошло из-за того, что молодой человек разрешил своей девушке сесть за руль. Отмечается, что виновники случившегося пытались скрыться, но сотрудники ДПС успели подъехать быстрее.

Ранее мы писали, что на Московском проспекте столкнулись два автомобиля.

Фото/видео: Piter.tv