Форд сбил велосипедиста в Невском районе

ДТП произошло на перекрестке улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта.

Автомобилист сбил велосипедиста в Невском районе на перекрёстке Улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта. По словам очевидцев, из группы "ВКонтакте" ДТП и ЧП | Санкт – Петербург, велосипедист поворачивал налево из крайнего правого ряда, не включив при этом поворотник. Маневр вышел крайне неудачным, в следствие чего на него наехал Ford.

На фотографии с места ДТП видно серую машину и велосипед рядом. Накануне в Петербурге прошел ряд сильнейших дождей. Возможно, именно мокрая дорога и неблагоприятные погодные условия стали причиной случившегося ДТП.

В группе "ВКонтакте" ДТП и ЧП | Санкт – Петербург уже разгорелись серьезные дискуссии на тему велосипедов на проезжей дороге. Вот что пишут участники сообщества:

"А на перекрёстке велосипедист обязан пешим, рядом с велосипедом идти. А не посреди оживлённой дороги ехать!" "Велосипедисты сами нарушают будь здоров. На моих глазах сбили женщину с ребенком, потому что велосипедист решил что ему на зелёный можно ехать. Если уж ты выехал на дорогу на велосипеде, так будь добр стань полноценным участником движения." "Велосипедисты, одни из наименее защищённых участников дорожного движения, а нарушают ПДД так часто, как будто в танке едут. "

Важно отметить, что скорая помощь приехала в течение пяти минут, велосипедист жаловался на боли в спине. В настоящее время пострадавший госпитализирован

Напомним, что это далеко не первая авария с участием легковушки и велосипедиста. Ранее у дома №140 по Московскому проспекту автомобиль "Вольво" наехал на проезжавшую рядом девушку-велосипедиста. Днем раньше на Добролюбова водитель автомобиля и велосипедист устроили драку на проезжей части.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"