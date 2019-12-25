Автобусные перевозчики в Ленобласти получат 253 миллиона рублей

Соответствующее Постановление подписал губернатор региона.

В понедельник, 25 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал Постановление о компенсациях автобусным перевозчикам. В период эпидемии правительство частично компенсирует затраты на бензин: общая сумма выплат составит примерно 253 миллиона рублей. Информация об этом появилась на официальном telegram-канале администрации региона.

Перевозчики получат деньги за апрель и май. Согласно документу, на компенсацию могут расчитывать юридические лица, которые не имеют отношения к госучреждениям, а также ИП и некоммерческие организации.

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Фото: Piter.TV