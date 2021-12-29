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Автобус №261 свяжет новые кварталы Васильевского острова с метро
Сегодня, 13:59
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Автобус №261 свяжет новые кварталы Васильевского острова с метро

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На новом маршруте будут работать 10 автобусов.

С 15 июля на Васильевском острове будет работать новый маршрут №261. Он заменит коммерческую маршрутку №162 и обеспечат прямую связь новых кварталов Василеостровского района со станцией метро "Приморская". Об этом сообщает комтранс Петербурга.

Отмечается, что на маршруте будут работать 10 автобусов среднего класса, вместимость которых составляет 50 пассажиров. Интервалы движения будут 6-7 минут в часы пик. В остальное время интервалы движения автобусов составят не более 14 минут.

Ранее Piter.TV писал, что в Петербурге и Ленобласти вырос спрос на покупку домов в ипотеку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, новый автобусный маршрут
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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