Автобус №261 свяжет новые кварталы Васильевского острова с метро

На новом маршруте будут работать 10 автобусов.

С 15 июля на Васильевском острове будет работать новый маршрут №261. Он заменит коммерческую маршрутку №162 и обеспечат прямую связь новых кварталов Василеостровского района со станцией метро "Приморская". Об этом сообщает комтранс Петербурга.

Отмечается, что на маршруте будут работать 10 автобусов среднего класса, вместимость которых составляет 50 пассажиров. Интервалы движения будут 6-7 минут в часы пик. В остальное время интервалы движения автобусов составят не более 14 минут.

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Фото: Piter.TV