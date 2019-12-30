Австрия выступила против санкций США по "Северному потоку-2"

В Вене не разделяют позицию Америки по отношению к газопроводу.

В Австрии выступили против санкций по "Северному потоку-2". Глава МИД Александер Шалленберг раскритиковал американские ограничения против строительства газопровода. Об этом чиновник рассказал изданию Die Presse.

Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо...Мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным прокомментировал спикер

Политик напомнил, что трубопровод диверсифицирует энергоснабжение Европы. Конструкция никак не ущемляет интересы украинской стороны. Шалленберг напомнил, что Вашингтон признал, что критика проекта основана на экономических соображениях. В Австрии считают, что у Европы и США должны быть одинаковые ценности. Сейчас коллеги не разделяют интересы американской стороны по внедрению СПГ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Бориса Мазо экстрадируют из Вены в Россию, где чиновника обвиняют в хищениях.

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