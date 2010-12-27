Finnair отменила все авиарейсы в Россию из-за забастовки почтальонов

Самолеты, в том числе, не летают между Петербургом и Хельсинки.

Забастовка сотрудников финской почты, которая длится уже с 11 ноября, стала причиной прекращения авиасообщения между Финляндией и Россией. Авиакомпании Finnair пришлось отменить более 250 рейсов, в том числе в Петербург и Москву. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В частности, Finnair была вынуждена отменить рейсы: Хельсинки — Петербург — Хельсинки: AY701/AY702, AY703/AY704, AY705/AY706 и AY707/AY708, а также Хельсинки — Москва — Хельсинки: AY711/AY712, AY713/AY714, AY715/AY716 и AY719/AY720. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Забастовка в Финляндии началась 11 ноября и может продлиться до 23 декабря. Теперь к почтальонам присоединился еще и Финский авиационный профсоюз рабочих. Причиной беспорядков называют перевод почтальонов, работающих днем, из одного юрлица в другое, а вместе с тем переход в другой профсоюз и изменение условий оплаты труда. Неоднократные переговоры почтальонов и их работодателей привели в тупик.

Забастовкой заинтересовались на правительственном уровне. Разрешением ситуации занимается министр местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро.

Ранее оператор парома "Принцесса Анастасия" сообщил об отмене еще нескольких рейсов.

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