Оператор парома "Принцесса Анастасия" сообщил об отмене еще нескольких рейсов

До 27 ноября на судне проводятся внеплановые технические работы.

Оператор Moby SPL во второй раз отменяет рейсы на пароме "Принцесса Анастасия". Информация об этом появилась в официальной группе оператора "ВКонтакте".

По обновленной информации, круизов из Петербурга не будет 14, 16, 18, 22 и 24 ноября, их Хельсинки - 15, 17, 21, 23, 25 и 27 ноября. Также паром не отправится из Таллина 19 и 25 ноября и из Стокгольма 20 и 26 ноября.

Дело в том, что сейчас "Принцесса Анастасия" находится в стационарном сухом доке для проведения внеплановых технических работ. Пассажиры, которым были доставлены неудобства, смогут отправиться в путешествие без доплаты на аналогичные направления в декабре 2019, а также в следующем году. Информация по расписанию будет опубликована позже.

Фото: Piter.TV