Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Петербург

И в Москву, в частности.

Авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в Петербург и Москву, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение из компании.

Представители Lufthansa отметили, что приостановили рейсы на неопределенный срок, а краткосрочные переносы рейсов в Москве невозможны. Отметим, что сегодня, 12 марта, отменили рейсы FV 6641 и FV 6657 в Берлина были также отменены.

Напомним, что Россия прекратила авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией.

Ранее мы писали, что ATP отменила ближайшие турниры из-за коронавируса.

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