Авиакомпании США попросили Госдеп обеспечить право на полеты над Россией

Представители организации считают, что только так возможно удовлетворить потребности рынка.

Компания Airlines for America обратилась в Госдепартамент США с просьбой обеспечить права на пролет над воздушным пространством России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное в ведомство.

Airlines for America объединяет несколько воздушных авиаперевозчиков США. Представители организации считают, что многие авиакомпании нуждаются в дополнительном праве для пролета над воздушным пространством России. Только так возможно удовлетворить потребности рынка. Однако, без этих прав авиакомпании вынуждены использовать альтернативные и неэффективные маршруты. Из-за этого они получают штрафы за отставание от расписания, технические остановки и чрезмерный выброс СО2.

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