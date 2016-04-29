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Авария у посёлка Шапки: перевернулся красный грузовик, есть пострадавшие
Сегодня, 19:46
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IRINA_CHALKINA
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Авария у посёлка Шапки: перевернулся красный грузовик, есть пострадавшие

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Водитель сломал руку.

Вечером 3 сентября, в Тосненском районе у посёлка Шапки перевернулся красный грузовик. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие.

пострадал только водитель, сломана рука

сообщают очевидцы

По одной из версий водитель сам "уронил" большегруз, а по другой "виновата дорога".

Поворот попал в слепую зону, что он мог сделать?!

отмечает автолюбитель

На месте аварии работают сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. 

Ранее мы сообщали, что на проспекте Стачек сбили молодого мотоциклиста.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

 

Теги: дтп тосненский район , перевернулся грузовик
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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