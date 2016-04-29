Авария у посёлка Шапки: перевернулся красный грузовик, есть пострадавшие

Вечером 3 сентября, в Тосненском районе у посёлка Шапки перевернулся красный грузовик. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие.
пострадал только водитель, сломана рука
сообщают очевидцы
По одной из версий водитель сам "уронил" большегруз, а по другой "виновата дорога".
Поворот попал в слепую зону, что он мог сделать?!
отмечает автолюбитель
На месте аварии работают сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов.
Ранее мы сообщали, что на проспекте Стачек сбили молодого мотоциклиста.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК