Авария у посёлка Шапки: перевернулся красный грузовик, есть пострадавшие

Водитель сломал руку.

Вечером 3 сентября, в Тосненском районе у посёлка Шапки перевернулся красный грузовик. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие.

пострадал только водитель, сломана рука сообщают очевидцы

По одной из версий водитель сам "уронил" большегруз, а по другой "виновата дорога".

Поворот попал в слепую зону, что он мог сделать?! отмечает автолюбитель

На месте аварии работают сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Стачек сбили молодого мотоциклиста.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК