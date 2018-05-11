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Видео: авария на проспектах Ветеранов и Маршала Жукова стала причиной огромной пробки

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На данный момент, не известно, что стало причиной аварии.

В Петербурге 11 мая на пересечении проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жукова Ниссан въехал в Фольксваген. Об этом корреспондентам  Piter.TV сообщили очевидцы происшествия. Авария стала причиной двухкилометровой пробки на дороге, ближе к центру города.

На видео, снятом очевидцем ДТП, видно: из-за столкновения двух иномарок парализовано движение автомобилей и общественного транпорта. Машины стояли в два ряда, некоторые водители пытались объехать дорожный затор.

На данный момент, не известно, что стало причиной аварии. Сведений о пострадавших в ДТП так же не поступало. 

Видео:  Piter.TV

Теги: видео дтп петербург , видео происшествия , дтп , новости питера
Категории: Новости СПб ДТП Происшествия

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