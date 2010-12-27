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Авария на сетях водоснабжения устранена за ночь
Сегодня, 11:07
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KaterinaKono13

Авария на сетях водоснабжения устранена за ночь

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Основной причиной аварии стало повреждение инженерных коммуникаций путепровода в Таммисуо.

В Выборге восстановлено холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО. 

Авария на водопроводе на Смирновском шоссе, 12 ликвидирована. Выполнено наполнение системы ХВС. Запущена ВОС. ХВС восстановлено.

пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО 

Основной причиной аварии стало повреждение инженерных коммуникаций путепровода в Таммисуо.

Генеральный директор Леноблводоканала Сергей Морозов выразил благодарность всем работникам предприятия, участвующим в ликвидации аварии, МЧС по Выборгскому району и администрации Выборгского района Ленинградской области.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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