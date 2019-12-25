Название нового ледокола продолжает традицию называть суда Росатомфлота именами географических объектов.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что атомный ледокол "Якутия" заложили на "Балтийском заводе". Об этом сообщает прес-сслужба заводов.

Отмечается, что ледокол проекта 22220 "Якутия" станет третьим серийным судном в линейке. Известно, что заказчиком выступил ФГУП "Атомфлот". Название судна по-традиции носит имена географических объектов.

Во время церемонии участники прикрепили табличку с названием ледокола к закладной секции атомохода.

Ранее мы сообщали о том, что льготные проездные в ближайшие дни могут разблокировать.

Фото:балтийский завод