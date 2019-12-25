Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что атомный ледокол "Якутия" заложили на "Балтийском заводе". Об этом сообщает прес-сслужба заводов.
Отмечается, что ледокол проекта 22220 "Якутия" станет третьим серийным судном в линейке. Известно, что заказчиком выступил ФГУП "Атомфлот". Название судна по-традиции носит имена географических объектов.
Во время церемонии участники прикрепили табличку с названием ледокола к закладной секции атомохода.
Ранее мы сообщали о том, что льготные проездные в ближайшие дни могут разблокировать.
Фото:балтийский завод
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