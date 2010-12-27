Ученые нашли ближайшую к Земле пригодную для жизни планету

Астрономы в созвездии Девы нашли ближайшую к Земле планету, климат которой схож с земным. Предполагается, что она пригодна для жизни.

В созвездии Девы астрономы нашли планету, схожую с Землей по климатическим условиям. Предполагается, что она пригодна для жизни. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на статью в журнале Astronomy & Astrophysics.



Планета расположена на расстоянии в 11 световых лет от Земли. Стоит сказать, что год здесь длится всего 10 дней.



Весит планета в 1,3 раза больше, чем Земля При этом она получает где-то в 1,4 раза больше света, чем наша планета.



В ближайшее время ученые рассчитывают изучить планету более подробно с помощью современных мощных телескопов и нового поколения наземных обсерваторий.