Астрономам удалось сфотографировать черную дыру

Они использовали глобальную сеть телескопов.

В среду, 10 апреля, в сети появилась первая в мире фотография черной дыры. Для того, чтобы сделать снимок астрономы использовали глобальную сеть телескопов. Об этом рассказали на пресс-конференции Европейской комиссии и Европейского исследовательского совета.

То, что мы видим внизу на снимке — больше по размеру, чем вся Солнечная система. Расстояние до этой черной дыры — около 50 млн световых лет, а ее масса больше Солнца в 6,5 млн раз. Это одна из самых массивных чёрных дыр, которые в принципе могут существовать, абсолютный монстр, чемпион Вселенной в супертяжелом весе отметил профессор Университета Неймгена Хейно Фальке

Отметим, что этот снимок взбудоражил научное общество, ведь это первое в истории человечества живое доказательство существования чёрных дыр.

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Фото: NSF