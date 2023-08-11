Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Артиллерийский расчёт "Восточной" группировки Вооруженных сил России в ходе одного из боёв на южнодонецком направлении вывел из строя несколько гусеничных бронемашин противника, а также боевой расчёт станкового автоматического гранатомёта. Дополнительно военнослужащие поразили взводный опорный пункт с живой силой Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге от 11 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

В ходе боёв личный состав под командованием младшего сержанта Бушмакина осуществлял огневую поддержку штурмовых групп соединения. сумели вывести из строя несколько легкобронированных гусеничных машин, расчёт станкового автоматического гранатомёта. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт заметил, что командир артиллерийского орудия мотострелковой бригады, младший сержант Олег Бушмакин в составе своего подразделения выполнял задачи по огневому поражению целей ВСУ одном из участков южнодонецкого направления. Олег Чехов добавил, что для специалистов фиксировались тяжелейшие условия для работы.

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Фото и видео: Минобороны России