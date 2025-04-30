"Запад" выполняет задачи на СВО.

Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины на одном из оперативных направлений. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства от 29 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована силами 236-й гвардейской артбригады 20-й общевойсковой армии при "Западной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции. Ранее в рамках разведывательных мероприятий, проведенных с использованием дронов "Мерлин-ВР", в пределах городской застройки в подконтрольном киевскому режиму населенном пункте, военнослужащими ВС РФ было выявлено скопление пехоты противника. Получив точные координаты целей ВСУ, расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" незамедлительно начали подготовку к стрельбе по объектам.

Военнослужащие оперативно демаскировали артиллерийскую установку, произвели наводку по координатам целей и беглым огнём поразили склады и живую силу ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты РСЗО "Град" "Востока" уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России