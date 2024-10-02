Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления ВСУ

Военнослужащие выполнили задачу на СВО.

Российские артиллеристы из Воздушно-десантных войск страны ликвидировали пункт управления Вооруженных сил Украины в рамках проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Боевая задача выполнена силами группировки "Днепр". Военнослужащие добавили, что в ежедневном режиме ведется контрбатарейная борьба с подразделениями противника. Разведка указывает на то, что расчеты 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" ВДВ уничтожили пункт управления армии киевского режима.

Десантники-артиллеристы продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских систем ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника. пресс-служба Минобороны РФ

Профильное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчета 152-мм артиллерийского орудия "Мста-Б". Бойцы контролировали огонь при поддержке беспилотника. Также камера дрона указала на попадание снаряда по цели ВСУ.

Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России