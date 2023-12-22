Десантники выполняют боевые задачи на СВО.

Российские боевые расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" от тульского гвардейского соединения ВДВ, находящегося в составе "Южной" группировки сил ликвидировали несколько групп пехоты Вооруженных сил Украины на Северском направлении. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны страны.

В ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника. Эта информация была передана на командный пункт тульских десантников. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие получили от командования цель, после чего выдвинулись в район стрельбы. Была проведена корректировка артиллерийского огня, а затем бойцы нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами. В результате ударная волна и осколки уничтожили скопление личного состава армии противника.

"Запад" отразил три контратаки ВСУ в районах Тернов и Синьковки.

Фото и видео: Минобороны России