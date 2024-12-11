Контрбатарейная борьба ведется против "Леопардов", "Абрамсов" и гаубиц M777.

Российские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" во время действий по поддержке наступательных действий поразили ряд целей в боевых порядках Вооруженных сил Украины. В том чиле речь идет об артиллерийских орудиях, автомобильной технике и живой силе противника, пунктах временной дислокации и полевых фортификационных оборонительных сооружений армии киевского режима. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами артиллерийской батареи 255 мотострелкового полка "Южной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на кураховском направлении.

Были поражены множество целей разного характера - начиная от опорных пунктов противника заканчивая их техникой. В основном - контрбатарейная борьба – три семерки, иногда танки выезжают – "Леопарды", "Абрамсы". командир взвода с позывным "Лотос"

Огневое поражение корректировалось расчетами разведывательных дронов.

ВСУ за сутки потеряли до 550 военнослужащих в зоне ответственности "Центра".

Фото и видео: Минобороны России