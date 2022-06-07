Армянская оппозиция направилась к офису ЕС в Ереване

Здание находится рядом с правительственной резиденцией, где ранее произошли стычки демонстрантов с полицией.

Армянская оппозиция продолжает акции протеста в Ереване. Об этом сообщает "РИА Новости".

Группа оппозиционеров, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направилась к зданию офиса Евросоюза. Оно находится рядом с правительственной резиденцией, где ранее произошли стычки демонстрантов с полицией.

Отметим, что армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране с 25 апреля.

Ранее мы сообщали, что протестующие в Ереване блокируют вход в здание правительства.

Видео: Telegram / Sputnik Армения