Армянская оппозиция направилась к офису ЕС в Ереване

Армянская оппозиция продолжает акции протеста в Ереване. Об этом сообщает "РИА Новости".
Группа оппозиционеров, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направилась к зданию офиса Евросоюза. Оно находится рядом с правительственной резиденцией, где ранее произошли стычки демонстрантов с полицией.
Отметим, что армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране с 25 апреля.
Ранее мы сообщали, что протестующие в Ереване блокируют вход в здание правительства.
Видео: Telegram / Sputnik Армения
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