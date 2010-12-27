Презентацию книги Армена Гаспаряна сорвал недовольный украинец

Недавно в "Музее воинской доблести Донбасса" прошла встреча-презентация книги "ДеНАЦИфикация Украины. Страна невыученных уроков", на которой автор - Армен Гаспарян ответил на все интересующие вопросы, а также описал текущую политическую ситуацию на Украине.

Мне бы хотелось, чтобы на Украине поскорее пришло осмысление того, что произошло на Донбассе, - рассказывает о своей книге Армен Гаспарян, - и поставит тот же самый вердикт, который мир, в своё время, поставил на Германии. Я имею ввиду, формулировку - «синдикат убийц», и мне бы хотелось, как можно быстрее, чтобы на Украине произошло осмысление процесса, что произошло в 2013 году в эти же самые дни. Главное – как можно быстрее, чтобы на земле Донбасса наступил мир. Если моя книга сумеет хотя бы на йоту подстегнуть этот процесс , значит я не зря работал последние годы. Армен Гаспарян

На вопрос о том, а возможен ли вообще мир между украинским народом теперь, даже какой-то номинальный мир, либо мир по принуждению, автор отвечает, обращаясь к истории:

Два раза мир удавалось устроить: в 1920 году и по итогам всех событий в 1952 году. Люди убивали друг друга, убивали своих братьев, но по идеологическим соображениям. И в том, и другом случае - гибли люди, но урок из событий столетней давности они не вынесли.

Армен Гаспарян объясняет, что писал свою книгу для мира. Он считает, что рецепт здесь есть только один – переосмысление своих действий. Автор не отрицает, что можно ввести миротворцев, но, по его мнению, глубокая ненависть друг к другу никуда от этого не уйдёт. Сейчас растёт поколение детей домбаса, чьё детство пришлось на время помбёжки, на казни, на мародёрства, на потерю близких. И для того чтобы избавиться от этого чувства должны пройти годы, десятилетия, считает Армен Гаспарян.

На вопрос о том, что может произойти с экономикой Украины в будущем, писатель снова приходит к примерам, сравнив ситуацию на Украине с послевоенной Германией:

Германии, которая после войны восстанавливала свою экономику и двигала её вперёд успешными шагами, Украина – это совсем другой случай. Украине не придётся восстанавливать, её нужно заново создавать с нуля. Но сколько все это будет строиться и сколько средств уйдёт на это и откуда их взять? Ответа нет.

Армен Гаспарян говорит, что сложно в данный момент спрогнозировать судьбу этого удивительного, на его взгляд, государства. На носу 2018 году, и вскоре Украине придется оплачивать долги валютных организаций, денег на которых нет, потому что уже в этом году взяты деньги из пенсионного фонда, поясняет автор.

Дальше 2019 год, когда Россия запускает обход газовых поставок, важная доходная часть Украины. Если бы они решали вопросы, хотя бы по первому пункту минского соглашения, который гласит – "не переводить границы под чей-то контроль", а режим прекращения огня означает, "каждый день государственного строительства на Донбассе". Но точка невозврата была пройдена год назад, до убийства Арсения Павлова, можно было допустить перемен в лучшую сторону.

А вот есть ли позитивные перспективы развития Украины, Армен Гаспарян считает, что каждый делает вывод на этот счет сам:

"Вот, Геночка, танцуй, достал два билета", - цитата экс-президента Виктора Ющенко. Он сегодня порадовал население страны, сказав, что в 2023 году ещё впереди четыре майдана. С этой точки зрения, что представляет государство Украина, и какие перспективы ожидать – каждый может сделать вывод.

На встречу с автором пришло множество единомышленников, но встретить противника своих слов не ожидал и сам автор. Шум поднял молодой мужчина с последнего ряда:

Все ваши слова – ложь!! Зачем вы употребляете слова: третий рейх, синдикат убийц, денацификация по отношению к Украине? Я сам оттуда, и там такого нет!

Дискуссию прервал пресс-секретаря автора книги без объяснения причин.

Мила Сосновцева