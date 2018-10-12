Арестович заявил о возможных переговорах Ермака и Козака

Однако внештатный советник главы офиса президента России отметил, что о дате встречи говорить рано.

Переговоры замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и главы офиса президента Украины Андрея Ермака могут провести в ближайшее время. Предположением поделился Алексей Арестович. Об этом сообщили в РИА ТАСС.

Однако внештатный советник главы офиса президента России отметил, что о дате встречи говорить рано. Он отметил, что на данном этапе это лишь намерения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Блинкен обвинил Россию и Украину в невыполнении Минских договоренностей.

Видео: Youtube/Телеканал ДОМ