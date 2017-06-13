Арестович: мирное соглашение с РФ может быть достигнуто в течение 1-2 недель

Советник украинского президента оценил сроки, по которым Москва и Киев могут договориться.

Украинский чиновник, советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение 1-2 недель. Такое заявление аналитик сделал в эфире местного YouTube-канала для журналиста Марка Фейгина. Гость программы уверен в том, что самый поздний срок для этого моанта наступит в мае.

Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. В течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск. Алексей Арестович, украинский чиновник

Напомним, что 14 марта состоялся четвертый раунд российско-украинских переговоров. Он состоялся в режиме видео-конференц-связи. По результатам мероприятия советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк объяснил прессе, что между сторонами взята техническая пауза. После нее переговоры будут продолжены 15 марта.

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Фото и видео: Youtube/ФЕЙГИН LIVE