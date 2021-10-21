Арестович: Кравчук проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце

Родственники попросили не комментировать вопрос о состоянии здоровья бывшего президента.

Спикер киевской делегации в ТКГ и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш" заявил, что экс-президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце.

Арестович подчеркнул, что деликатный характер носит вопрос о состоянии здоровья бывшего президента. Дело в том, что родственники и близкие попросили его не комментировать. При этом есть общественный интерес. По словам Арестовича, Кравчук довольно успешно проходит реабилитацию. Однако пока неизвестно, можно ли будет до конца этого года увидеть экс-президента Украины.

Арестович также заявил в эфире телеканала, что Украина является четвертой страной в НАТО по венной мощи.

Видео: YouTube / НАШ