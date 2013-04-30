Ставки на аренду коммерческих помещений в окрестностях и центре Петербурга сравнялись

Квадратный метр в Мурино стоит почти так же, как и на Васильевском острове.

Петербуржцы могут арендовать коммерческое помещение в новостройках спальных районах города и пригородах по стоимости ставки в историческом центре. Об этом 2 июня сообщил Консалтинговый центр "Петербургская Недвижимость" (Setl Group).

По данным экспертов, в Мурино помещение можно снять по цене от 2,4 до 2,9 тыс. руб. за 1 кв. м., что не сильно отличается от стоимости коммерческого квадрата в Василеостровском районе — 2,7 тыс. руб. В Приморском ставка достигает от 1,2 до 3,3 тыс. руб., в Московском — от 1,5 до 3 тыс. руб.

В пригородах и в новых локациях спальных районов не так много классических торговых центров, при этом плотность населения здесь очень высокая. По этой причине встроенные коммерческие помещения в новых домах пользуются повышенным спросом у инвесторов, которые затем сдают их в аренду. Руководитель департамента управления проектами Концалтингового центра "Петербургская Недвижимость" (Setl Group) Светлана Московченко.

В ходе исследования аналитики изучили более тысячи коммерческих помещений общей площадью свыше 118 тыс. кв. м. и отметили, что наибольшую долю площадей занимают кафе и пекарни — 19%. На втором месте продуктовые магазины — 17%. Замыкают рейтинговую тройку пункты самовывоза — 6% .

Предполагается, что в ближайшее время высокие арендные ставки в пригородах сохранятся. Спрос на помещения будет только расти.